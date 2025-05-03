Адвокаты партии АдГ отправили предупреждение контрразведке ФРГ

Адвокаты признанной экстремистской АдГ направили контрразведке предупреждение

В Германии юристы партии «Альтернатива для Германии» направили предупреждение ведомству по охране конституции (контрразведке). Об этом пишет Bild.

В пятницу, 2 мая, ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. В ответ адвокаты АдГ составили 48-страничный документ, в котором решение контрразведки и его обнародование названо «несомненно незаконными».

Юристы потребовали удалить сообщения о признаниие партии экстремистской и опубликовать новые до 8 утра понедельника. «Если такое заявление не будет сделано, мы посоветуем нашему клиенту инициировать дальнейшее срочное судебное разбирательство в Административном суде Кельна», — говорится в письме.

Признание АдГ правоэкстремистской, по мнению членов партии, позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и может стать одним из промежуточных шагов к запрету партии. При этом, по ряду недавних опросов, АдГ обогнала победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Ранее исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц выступил против быстрого запрета правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Я против быстрых решений. Нам нужно тщательно проанализировать все аспекты», — сказал политик.