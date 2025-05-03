Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:46, 3 мая 2025Мир

Адвокаты партии АдГ отправили предупреждение контрразведке ФРГ

Адвокаты признанной экстремистской АдГ направили контрразведке предупреждение
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jens Schlueter / Getty Images

В Германии юристы партии «Альтернатива для Германии» направили предупреждение ведомству по охране конституции (контрразведке). Об этом пишет Bild.

В пятницу, 2 мая, ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. В ответ адвокаты АдГ составили 48-страничный документ, в котором решение контрразведки и его обнародование названо «несомненно незаконными».
Юристы потребовали удалить сообщения о признаниие партии экстремистской и опубликовать новые до 8 утра понедельника. «Если такое заявление не будет сделано, мы посоветуем нашему клиенту инициировать дальнейшее срочное судебное разбирательство в Административном суде Кельна», — говорится в письме.

Признание АдГ правоэкстремистской, по мнению членов партии, позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и может стать одним из промежуточных шагов к запрету партии. При этом, по ряду недавних опросов, АдГ обогнала победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Материалы по теме:
Первый после Меркель. Новый канцлер Германии Шольц готов повернуть страну к социализму. Почему это не понравится немцам?
Первый после Меркель.Новый канцлер Германии Шольц готов повернуть страну к социализму. Почему это не понравится немцам?
9 декабря 2021
Паспорт невозвращенца. 100 лет назад русским эмигрантам стали выдавать особые документы. Почему о них вспомнили вновь?
Паспорт невозвращенца.100 лет назад русским эмигрантам стали выдавать особые документы. Почему о них вспомнили вновь?
5 июля 2022

Ранее исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц выступил против быстрого запрета правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Я против быстрых решений. Нам нужно тщательно проанализировать все аспекты», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло число сбитых беспилотников за сутки

    Слуцкий назвал Зеленского фашистом за угрозы участникам парада в Москве

    Во время атаки украинских дронов на российский регион пострадали мирные жители

    Медведев жестко отреагировал на отказ Зеленского от перемирия на День Победы

    Минобороны сообщило об украинской атаке на Крым

    На концерте рэпера Icegergert в Уфе произошла массовая драка

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» объяснил нежелание россиян играть за рубежом

    ВС России поразили собравшиеся на прорыв в Брянской области силы ВСУ

    Зеленский захотел ускорить помощь США Украине

    Адвокаты партии АдГ отправили предупреждение контрразведке ФРГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости