Шольц высказался о возможном запрете АдГ

Шольц призвал не спешить с запретом «Альтернативы для Германии»

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц выступил против быстрого запрета правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом он заявил в ходе конференции Евангелической церкви в Ганновере, передает Reuters.

«Я против быстрых решений. Нам нужно тщательно проанализировать все аспекты», — сказал политик.

По его словам, контрразведка ФРГ предоставила «детальное обоснование» для того, чтобы АдГ можно было считать экстремистской партией. Однако процесс запрета ее деятельности должен быть взвешенным и неспешным, отметил Шольц.

Ранее МИД Германии ответил на критику госсекретаря США Марко Рубио, назвавшего возможный запрет АдГ «тиранией, замаскированной под демократию». «Это демократия. Решение является результатом досконального и независимого расследования, проведенного с целью защиты нашей конституции и главенства закона», — заявили в МИД.