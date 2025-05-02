МИД Германии ответил на критику Рубио по поводу АдГ

МИД Германии ответил Рубио на критику признания АдГ экстремистской партией

МИД Германии ответил госсекретарю США Марко Рубио, раскритиковавшему решение о признании экстремистской организацией правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Свой ответ ведомство опубликовало в социальной сети Х.

«Это демократия. Решение является результатом досконального и независимого расследования, проведенного с целью защиты нашей конституции и главенства закона», — заявили в МИД.

Ведомство подчеркнуло, что Германия «извлекла урок из истории» и намерена «остановить правый экстремизм».

До этого Рубио обвинил Германию в маскировке тирании под демократию. «Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия — это замаскированная тирания», — написал он.