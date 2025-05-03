Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:40, 3 мая 2025Бывший СССР

Беженец из Дзержинска рассказал о прикрывавшихся жителями наемниках ВСУ

РИА: Иностранные наемники ВСУ прикрывались мирными жителями Дзержинска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дзержинске (украинское название — Торецк) прикрывались домами мирных жителей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал беженец из города.

«Мамин [дом] за балкой [у артемовского террикона]. Там насыпь. И они там стояли, у моей подруги там дом недалеко от этой насыпи», — приводятся в публикации слова собеседника.

Он добавил, что определил иностранный статус боевиков по активному использованию английских слов и итальянской речи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в пытках мирных жителей. По ее словам, издевательства над беззащитными людьми для украинских военных стали «обычной практикой», которые они готовы снимать на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о постоянном желании врезать

    Лидер сборной Норвегии одной фразой описал соперничество с россиянами

    Назван вероятный преемник Трампа на посту президента

    Беженец из Дзержинска рассказал о прикрывавшихся жителями наемниках ВСУ

    Телеведущему разбили лицо до крови

    В МИД назвали критической ситуацию с безопасностью журналистов

    У исполнительницы роли Алисы Селезневой в «Гостье из будущего» нашли онкозаболевание

    Вучич отменил встречи в США и вернулся в Сербию

    Стало известно количество изучающих русский язык украинских школьников

    Синоптик описала количество выпавших в Москве осадков фразой «такого не случалось никогда»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости