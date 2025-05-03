РИА: Иностранные наемники ВСУ прикрывались мирными жителями Дзержинска

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дзержинске (украинское название — Торецк) прикрывались домами мирных жителей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал беженец из города.

«Мамин [дом] за балкой [у артемовского террикона]. Там насыпь. И они там стояли, у моей подруги там дом недалеко от этой насыпи», — приводятся в публикации слова собеседника.

Он добавил, что определил иностранный статус боевиков по активному использованию английских слов и итальянской речи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в пытках мирных жителей. По ее словам, издевательства над беззащитными людьми для украинских военных стали «обычной практикой», которые они готовы снимать на видео.