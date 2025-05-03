Блогер описал случай с европейцами в Азии словами «притащили девушку и принялись за нее»

Российский путешественник Алексей Кутовой пожил в хостелах во время поездок по Азии и рассказал о самых «острых» случаях, с которыми он столкнулся. Свой опыт он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

Одна из таких ситуаций произошла в хостеле Бангкока, Таиланд. По словам Кутового, двое его соседей из Европы ночью «притащили девушку в общую комнату и принялись за нее со всех сторон».

Другой жилец «проснулся от звуков удовольствия» и сделал замечание европейцам, но те в ответ вступили с ним в перепалку. «В итоге всех успокоили сотрудники хостела, а наутро нарушителей заставили съехать», — добавил Кутовой.

Свидетелем другого случая россиянин стал в хостеле в Лаосе. «Выпивший индиец решил подкатить к француженке в общей ванной комнате, решив, что классная идея — схватить ее и засунуть ей в рот свой язык», — написал блогер.

С ним самим тоже произошла неприятная ситуация, когда он остановился в городе Чиангмай в Таиланде. Его соседом оказался только один мужчина из Индии. Утром он разбудил Кутового громкими сборами и записью голосовых сообщений.

Россиянин сделал замечание соседу, чем только спровоцировал его. «Уважать других людей у них не принято — особенности страны с населением 1,5 миллиарда человек», — заключил Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что во время поездок по миру полюбил ходить на свидания с француженками. Девушки понравились россиянину своей эрудированностью и романтичностью.