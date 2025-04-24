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09:37, 24 апреля 2025Путешествия

Российский путешественник начал встречаться с француженками и объяснил причину

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Anele Nova / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник Алексей Кутовой начал встречаться с француженками во время поездок по миру и объяснил причину. Своим мнением он поделился на личной странице в «Дзен».

«Французы как будто менее напичканы предрассудками о разных нациях, — рассказал автор. — Слово "русский" вызывает у них не отторжение, а скорее интерес».

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Еще одним преимуществом девушек из Франции Кутовой назвал эрудированность и любопытство. По словам блогера, он ранее не встречал таких умных, интересных в общении и открытых женщин.

«Что касается стереотипов об их любвеобильности — это абсолютная правда, что не может не радовать. Они очень открыты во всем, что касается романтики, но абсолютно точно это не делает их доступными», — добавил Кутовой.

Кроме того, ему понравилось, что француженки независимы и не требуют от мужчин многого. Например, одна из знакомых путешественника даже обиделась, когда он полностью оплатил счет в ресторане на свидании.

Ранее Кутовой рассказывал, что жительницы Филиппин очень любят русских мужчин. По его словам, девушек привлекает внешность и сдержанное поведение.

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