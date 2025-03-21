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08:00, 21 марта 2025Путешествия

Путешественник описал женщин на Филиппинах словами «мечтают о русском мужике»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российский путешественник Алексей Кутовой рассказал о жизни женщин на Филиппинах. Свои открытия он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянина, филиппинки «мечтают о русском мужике и готовы делить одного на двоих». Девушек привлекает внешность россиян: высокий рост, светлая кожа, мускулистость и уверенный, надежный вид.

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Кутовой добавил, что жительниц азиатской страны в русских мужчинах притягивает загадка: они более закрытые и сдержанные, чем американцы, что нравится филиппинским женщинам.

«На Филиппинах жизнь бывает непростой. Многие девушки мечтают о мужчине, который даст им уверенность в завтрашнем дне и уют. А русский для них — это удача. Им важно, чтобы мужчина мог семью поддержать, и домом обеспечить», — заключил блогер.

Ранее Кутовой рассказал о сходстве россиян и жителей Вьетнама. По его наблюдениям, жители азиатской страны тоже не улыбаются всем подряд.

Вот это да!
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