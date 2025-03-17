Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 17 марта 2025Путешествия

Блогер побывал во Вьетнаме и заметил сходство между местными жителями и россиянами

Алина Черненко

Фото: REUTERS/Kham

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме и заметил сходство между местными жителями и своими соотечественниками. Наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что вьетнамцы, как и россияне, не улыбаются всем подряд. «Идешь по улице — на тебя смотрят либо равнодушно, либо с легким раздражением, как на чужака, который мешает жить. У нас ведь так же: если кто-то лезет с улыбкой без причины, сразу думаешь — что он задумал?» — пояснил он.

Кутовой отметил, что вьетнамцы живучие и умеют бороться за свое благополучие. «Как и нас, судьба била вьетнамцев неоднократно, но мы поднимались и шли дальше, как и они. Упрямство у них в крови», — подчеркнул блогер.

Материалы по теме:
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
15 февраля 2024
Как Таиланд, только дешевле. C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
Как Таиланд, только дешевле.C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
29 декабря 2023

По словам путешественника, семья для вьетнамцев — основа всего. Дети в этой стране заботятся о стариках и помогают родне, даже если сами на мели. «А еще они за своих стоят до последнего. Подружился с вьетнамцем — он за тебя в огонь полезет. И это не пустые слова — они реально ценят "своих", как мы», — поделился мнением россиянин.

Автор добавил, что вьетнамцы хмурые, прямые и простые, но с душой нараспашку, и есть вещи, которым у них стоит поучиться. «Например, если улыбнуться хмурому вьетнамцу первым, то он не подумает, что ты дурак, а широко улыбнется в ответ, будто и так хотел это сделать, но ждал сигнала», — заключил Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил особенности Вьетнама, к которым ему было тяжело привыкнуть. Так, россиянину было непросто научиться переходить дорогу через поток мопедов.

    Обсудить
    Последние новости

    Застрявшие на МКС астронавты записали обращение к Трампу и Маску. Они провели на станции полгода вместо двух недель

    «Балтика» отказалась от крафтового бренда

    Росгвардия ликвидировала личный состав ВСУ в Харьковской области

    Соединениям ВСУ в Курской области ввели курс по правилам поведения в плену

    Банк объявил клиентку покойницей и лишил денег и документов

    17-летняя россиянка Андреева впервые в карьере стала шестой ракеткой мира

    Ефремов вознамерился устроить чудовищную движуху после выхода по УДО

    В Минобороны рассказали о попытке ВСУ подвезти пехоту в Курскую область

    В США захотели исключить появление ядерного оружия у одной страны

    51-летняя Хайди Клум снялась топлес для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше