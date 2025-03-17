Блогер побывал во Вьетнаме и заметил сходство между местными жителями и россиянами

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме и заметил сходство между местными жителями и своими соотечественниками. Наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что вьетнамцы, как и россияне, не улыбаются всем подряд. «Идешь по улице — на тебя смотрят либо равнодушно, либо с легким раздражением, как на чужака, который мешает жить. У нас ведь так же: если кто-то лезет с улыбкой без причины, сразу думаешь — что он задумал?» — пояснил он.

Кутовой отметил, что вьетнамцы живучие и умеют бороться за свое благополучие. «Как и нас, судьба била вьетнамцев неоднократно, но мы поднимались и шли дальше, как и они. Упрямство у них в крови», — подчеркнул блогер.

По словам путешественника, семья для вьетнамцев — основа всего. Дети в этой стране заботятся о стариках и помогают родне, даже если сами на мели. «А еще они за своих стоят до последнего. Подружился с вьетнамцем — он за тебя в огонь полезет. И это не пустые слова — они реально ценят "своих", как мы», — поделился мнением россиянин.

Автор добавил, что вьетнамцы хмурые, прямые и простые, но с душой нараспашку, и есть вещи, которым у них стоит поучиться. «Например, если улыбнуться хмурому вьетнамцу первым, то он не подумает, что ты дурак, а широко улыбнется в ответ, будто и так хотел это сделать, но ждал сигнала», — заключил Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил особенности Вьетнама, к которым ему было тяжело привыкнуть. Так, россиянину было непросто научиться переходить дорогу через поток мопедов.