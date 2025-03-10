Россиянин описал жизнь во Вьетнаме фразой «либо принимаешь хаос, либо сходишь с ума»

Российский путешественник Алексей Кутовой прожил год во Вьетнаме и назвал особенности этой азиатской страны, к которым ему было тяжело привыкнуть. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, автору публикации было непросто научиться переходить дорогу через поток мопедов. «У нас в России тоже бывает бардак на дорогах, но все же правила существуют. А во Вьетнаме — свобода полная, но не та, к которой я привык. Это хаос, где ты либо принимаешь его, либо сходишь с ума», — такими фразами описал он свой опыт.

Во-вторых, Кутовому показался непривычным вьетнамский режим дня. По его словам, местные жители ложатся спать в 9-10 вечера, а встают в 5-6 утра. «У меня так и не получилось перестроиться, и по вечерам бывает не так просто найти, где поесть. Все закрыто!» — пожаловался блогер.

Кроме того, путешественник отметил, что вьетнамские квартиры очень маленькие, с высокой влажностью и часто с плесенью. «Жилье, которое сдают иностранцам, отличается от жилья местных довольно сильно. У них вообще нет привычных нам удобств: дома выглядят пустыми и неуютными», — добавил он.

Несмотря на это, во Вьетнаме, по мнению автора, есть и свои плюсы: хороший кофе, добрые люди и красивая природа.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Таиланде и рассказал, почему его соотечественники «бегут» из этой страны. Он отметил, что за дешевую еду, теплое море и свободу «приходится платить нервами, деньгами и здоровьем».