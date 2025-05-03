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13:27, 3 мая 2025Россия

В Белгородской области украинский дрон атаковал храм

Губернатор Гладков: Дрон атаковал храм в Белгородском районе, загорелись купола
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгородской области загорелся православный храм. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области рассказал, что возгорание произошло по причине детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого у храма Георгия Победоносца, расположенного в селе Толоконное Белгородского района, загорелись купола.

Гладков заметил, что благодаря слаженной работе бойцов самообороны огонь удалось потушить и предотвратить более серьезные последствия пожара. «Враг снова бьет по нашим святыням», — прокомментировал происшествие Гладков.

2 мая стало известно, что ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет. На места ЧП прибыли все оперативные службы.

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