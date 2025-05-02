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21:52, 2 мая 2025Россия

ВСУ атаковали семь населенных пунктов в российском регионе

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали 7 населенных пунктов в Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали семь населенных пунктов Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекино снаряд попал на территорию частного домовладения. В Новой Таволжанке, селах Муром, Вознесеновка и Черемошное, хуторе Фищево фиксировались прилеты дронов-камикадзе до жилым домам. В селе Отрадное беспилотник ударил по объекту торговли.

По предварительной информации, пострадавших нет. На места ЧП прибыли все оперативные службы.

Днем 2 мая Минобороны РФ сообщило, что на территории приграничных районов Сумской области Украины создается «полоса безопасности». Там уточнили, что создание полосы продолжается подразделениями группировки войск «Север», которая за последние дни завершила разгром формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

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