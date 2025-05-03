Инвалидам и пенсионерам старше 80 лет повысили пенсии

Член комитета Госдумы Говырин: Людям старше 80 лет и инвалидам увеличили пенсию

Инвалидам и пенсионерам повысили пенсионные выплаты. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Мера по увеличению пенсий для людей, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы вступила в силу 1 мая. «Для них фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается в два раза», — сообщил депутат. Он также отметил, что если за пенсионером осуществляется уход и он не относится к числу инвалидов с детства I группы, то гражданину положена дополнительная надбавка на уход в размере 1,2 тысячи рублей.

«Кроме того, в этом году в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне государство произведет единовременные выплаты ветеранам и другим пострадавшим категориям», — сказал Говырин. Так, инвалиды и вдовы участников войны получат 80 тысяч рублей, а бывшие совершеннолетние узники концлагерей — 55 тысяч рублей. Увеличат выплаты и тем, кто имеет на иждивении нетрудоспособных членов семьи — им положена еще треть от базовой суммы.

Ранее в Госдуме рассказали: чтобы сформировать страховую пенсию по старости в 60 тысяч рублей, необходимо иметь высокую зарплату, работать в белую и заключить долгосрочный договор пенсионных сбережений. Однако даже в этом случае в РФ существуют ограничения по единой базе для исчисления страховых взносов.