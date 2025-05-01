Россиянам назвали условия пенсии в 60 тысяч рублей

Депутат Бессараб: Для пенсии 60 тысяч рублей нужно иметь очень высокую зарплату

Чтобы сформировать страховую пенсию по старости 60 тысяч рублей нужно иметь высокую зарплату, работать в белую и заключить долгосрочный договор пенсионных сбережений, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Давайте исходить из того, что пенсия должна составлять в соответствии с конвенцией Международной организацией труда (МОТ), принятой частично в России, 40% от индивидуального заработка работающего», — сказала Бессараб.

Но даже в этом случае, добавила депутат, в России существуют ограничения по единой базе для исчисления страховых взносов.

«Даже если зарплата очень высокая, то это не значит, что страховые взносы всегда будут 30 %. После определенной суммы они снижаются до 15 %. Вот часть из них — 22 % от уплаченных страховых взносов идет как раз на пенсионное обеспечение. Таким образом, можно примерно просчитать, какая заработная плата», — уточнила депутат.

Она пояснила, что можно достичь пенсии в 60 тысяч рублей, если сформировать долгосрочный договор пенсионных сбережений. Сегодня государство помогает такие сбережения формировать, вкладывая 360 тысяч рублей со своей стороны и работодатели помогают, отметила Бессараб.

«Вот дополнительные такие взносы, а также работа в белую, работа на высокой должности, на высокой заработной плате», — резюмировала она.

Согласно калькулятору расчета пенсии на сайте Соцфонда России, для получения страховой пенсии по старости в 60 тысяч рублей заработная плата должна составлять более 220 тысяч рублей в месяц до вычета подоходного налога.

Ранее Бессараб рассказала, как досрочной выйти на пенсию при длительном трудовом стаже.