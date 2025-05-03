Кадыров сообщил об отражении попытки ВСУ проникнуть на территорию Курской области

Кадыров: Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ проникнуть на территорию РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» предотвратил попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию России в районе Курской области. Об этом он написал в своем Telegram.

«Никак не уймутся бедолаги после позорного изгнания с российской земли», — написал Кадыров, опубликовав также видеозапись с последствиями попытки украинских бойцов пересечь российскую территорию.

По его словам, подобная операция российских бойцов чаще всего заключается в том, что дроноводы выявляют солдат ВСУ и «их укрепы» на местности и передают координаты штурмовикам, артиллеристам или танкистам. «Далее уже идет огневая обработка по выявленным координатам», — добавил он, уточнив, что украинские военнослужащие были разгромлены и «больше никогда не ступят своей грязной ногой на нашу землю».

Ранее сообщалось, что группировка российских войск «Север» не допустила вторжения украинских военных в Курскую область. Очередная безуспешная попытка закончилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих.