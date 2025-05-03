Попытка ВСУ прорваться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен

Группировка российских войск «Север» не допустила вторжения украинских военных в Курскую область. Об этом сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».
Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих. Как уточняет канал, в направлении Гоптаровки пытались прорваться 18 бойцов ВСУ, 11 из них российские войска взяли в плен. Остальные были ликвидированы. «Прорыва государственной границы не допущено», — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что это первая массовая сдача в плен целого подразделения за последние месяцы.
Ранее ВС РФ уничтожили 15 военнослужащих ВСУ при зачистке села Гуево в Курской области.