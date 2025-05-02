ВС РФ уничтожили 15 военнослужащих ВСУ при зачистке села Гуево в Курской области

Шесть штурмовиков группировки войск «Север» уничтожили 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавших им сопротивление при освобождении села Гуево в Курской области. Подробности о зачистке населенного пункта раскрыл РИА Новости штурмовик с позывным Студент.

По словам собеседника агентства, штурмовая группа сначала зашла на улицу Кирова, затем — на Ленина, в Комсомольский переулок и на Веселую. «Прошли вдоль реки, затем вышли на Заводскую и продвинулись в сторону спиртзавода», — рассказал российский боец.

Ранее командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас заявил, что солдаты ВСУ оказывают лишь очаговое сопротивление в приграничных районах Курской области. Он добавил, что их не более взвода — до 45 человек.

