Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:00, 2 мая 2025Россия

Раскрыто число оставшихся в Курской области военных ВСУ

ТАСС: В Курской области осталось до 45 разрозненных солдат ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывают лишь очаговое сопротивление в приграничных районах Курской области. Его слова приводит ТАСС.

Баркас раскрыл число оставшихся в Курской области военных ВСУ и подчеркнул, что их не более взвода — до 45 разрозненных человек. Он подчеркнул, что украинские бойцы находятся в лесу и «непонятно, чем занимаются».

«Это какие-то мелкие очаговые сопротивления, которые мы серьезно не воспринимаем. Работаем планово», — заверил он.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. По его словам, в этот день российские войска заняли последний населенный пункт в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пришло время им представить конкретные идеи». Госдеп заявил, что США не будут посредником в переговорах между Россией и Украиной

    В суд Москвы поступило новое дело о госизмене

    Депутат Рады допустил скорый уход Зеленского с поста президента

    Раскрыта цель российского удара в Запорожье

    Сталинградскую битву в учебнике по истории Молдавии назвали катастрофой

    Трамп захотел выгнать из Конгресса пытавшихся инициировать его импичмент политиков

    Раскрыто число оставшихся в Курской области военных ВСУ

    Ученые назвали идеальное количество тренировок в неделю для результата

    Российские военные поразили производящее беспилотники ВСУ предприятие

    На севере Польши заметили более 20 тысяч военных из стран НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости