Раскрыто число оставшихся в Курской области военных ВСУ

ТАСС: В Курской области осталось до 45 разрозненных солдат ВСУ

Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывают лишь очаговое сопротивление в приграничных районах Курской области. Его слова приводит ТАСС.

Баркас раскрыл число оставшихся в Курской области военных ВСУ и подчеркнул, что их не более взвода — до 45 разрозненных человек. Он подчеркнул, что украинские бойцы находятся в лесу и «непонятно, чем занимаются».

«Это какие-то мелкие очаговые сопротивления, которые мы серьезно не воспринимаем. Работаем планово», — заверил он.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. По его словам, в этот день российские войска заняли последний населенный пункт в регионе.