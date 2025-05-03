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12:37, 3 мая 2025Ценности

Крупнейший в России бриллиант выставят на аукцион

Компания «Алроса» выставит на аукцион крупнейший в России бриллиант
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: АК «АЛРОСА»

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что компания «Алроса» выставит на аукцион крупнейший в России бриллиант. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о драгоценном камне под названием «Новое солнце». Отмечается, что он имеет редкий фантазийный цвет Vivid Yellow и весит более 100 карат.

В свою очередь, Николаев рассказал о будущем бриллианта. «[Планируем] продавать на аукционе», — отметил он, однако не назвал возможную дату данного события.

Ранее в мае сообщалось, что в одном российском городе устремились скупать бриллианты. Также был назван средний чек на изделия с указанными драгоценными камнями в первом квартале 2025 года.

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