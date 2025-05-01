Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:09, 1 мая 2025Ценности

В одном российском городе устремились скупать бриллианты

SOKOLOV: лидером по покупкам украшений с бриллиантами стал Калининград
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Ювелирный бренд SOKOLOV составил «бриллиантовый рейтинг» городов России. Результаты работы аналитиков попали в распоряжение «Ленты.ру».

По итогам первого квартала 2025 года лидером по любви к бриллиантам стал Калининград — в нем доля продаж украшений с драгоценным камнем достигла 8,2 процента от всех покупок. В топ-5 также вошли Краснодар (8 процентов) и Волгоград (7,9). Кроме того, такие изделия устремились скупать в Санкт-Петербурге (7,7) и Сочи (7,6).

Материалы по теме:
Реплика в сторону Как отличить оригинал от подделки при покупке дорогих часов и аксессуаров
Реплика в сторонуКак отличить оригинал от подделки при покупке дорогих часов и аксессуаров
19 мая 2017
Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Любовь и тюльЭтим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
25 декабря 2019

При этом выяснилось, что средний чек в России на изделия с бриллиантами в первом квартале составил 24 760 рублей. Лидером по тратам стал Краснодар — средний чек в нем достиг 27 951 рубля. В еще одном российском городе стоимость изделий оказалась выше — в Москве покупатели в среднем тратили 27 737 рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где средняя сумма покупки достигла 26 873 рублей.

Согласно данным аналитиков, изделия с бриллиантами россияне чаще предпочитают именно в белом (56 процентов) и желтом (22) золоте. Самыми популярными категориями украшений являются кольца, серьги, подвески и колье.

Ранее в апреле стало известно, что российские мужчины пристрастились к украшениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев рассказал о промахе Трампа

    Приезжий устроил межнациональный конфликт и лишился российского паспорта

    Россиянам назвали самый вредный алкоголь к шашлыку

    В Словакии прошла акция протеста из-за концерта Нетребко

    Раскрыты невыгодные для Украины детали соглашения по ресурсам с США

    Пробка из более чем двух тысяч машин выстроилась перед Крымским мостом

    Названо условие участия Головина в июньских матчах сборной России

    Харрис призвала американцев объединиться против Трампа

    Маск ответил на новость об уходе с поста главы Tesla

    Глава Госдепа оценил сделку с Украиной по ресурсам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости