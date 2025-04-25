Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:21, 25 апреля 2025Ценности

Российские мужчины пристрастились к украшениям

SOKOLOV: В 2024 году спрос на украшения среди мужчин вырос на 35 процентов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Российские мужчины неожиданно пристрастились к украшениям. Об этом говорится в исследовании бренда SOKOLOV, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики сообщили, что в 2024 году россияне начали активнее покупать ювелирные изделия: спрос в розничных магазинах марки среди мужчин вырос на рекордные 35 процентов. Чаще всего мужчины покупали аксессуары в Волгограде — там спрос среди данной категории покупателей вырос на 128 процентов.

Материалы по теме:
По минимуму Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
По минимумуПочему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
2 июля 2018
Дьявол уносит Prada. Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
Дьявол уносит Prada.Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
10 марта 2022

Отмечается, что главные хиты среди украшений — кольца и серьги. К тому же эксперты выяснили, что мужчины чаще делают ювелирные покупки зимой, тогда как женщины активизируются летом. Несмотря на это, общий пик продаж пришелся именно на теплые месяцы из-за сезона отпусков, свадеб и обновлений гардероба.

В марте аналитики SOKOLOV назвали отличия в проявлениях любви у россиян и россиянок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность жертвы взрыва автомобиля в Балашихе

    Семья пострадала при ударе ВСУ по российскому региону

    Военный эксперт высказался о тактике ВС РФ под Покровском

    Турист врезался в скалу во время прыжка с парапланом в Турции и не выжил

    Появились подробности гибели генерала Генштаба от взрыва в Балашихе

    В РПЦ объяснили удар ВСУ по храму в Белгородской области

    Гагаузия отвергла требования Кишинева праздновать День Европы вместо Дня Победы

    Россиянам пообещали гарантировать сохранение их денег

    Названа сумма выплат Ozon «Краснодару» за переименование стадиона

    51-летняя Кейт Мосс снялась в откровенном нижнем белье для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости