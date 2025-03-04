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10:04, 4 марта 2025Из жизни

Названы отличия в проявлениях любви у россиян и россиянок

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Freepik

Россияне и россиянки рассказали, чего они ожидают от романтических партнеров в качестве главных проявлений любви. Об этом стало известно из опроса ювелирного бренда SOKOLOV, результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Как выяснилось из опроса, 25 процентов респонденток выбрали словесную поддержку, 24 процента — заботу, а еще 24 процента больше всего ценят проведенное вместе время. Мужчины же назвали главными проявлениями любви похвалу и признание (49 процентов), в то время как заботу и прикосновения признали наименее значимыми в отношениях (13 и 14 процентов соответственно).

При этом 62 процента женщин и 57 процентов мужчин предпочитают, чтобы партнер выражал любовь так же, как они сами. Лишь чуть больше четверти отпрошенных (26 процентов женщин и 22 процента мужчин) считают, что их привлекают другие способы. Однако даже если взгляды не совпадают, обсуждать это важно: 84 процента женщин и 71 процент мужчин говорят с партнером о том, какие проявления любви им хотелось бы видеть.

Украшения оказались одним из самых понятных и универсальных языков любви. Половина женщин (50 процентов) считают, что украшения — это подарок, который всегда вызывает эмоции. Еще 30 процентов настаивают, что подарок должен обязательно отражать индивидуальность получателя. 47 процентов мужчин также согласились, что украшения — лучший способ выразить чувства.

Женщины также готовы получать в качестве подарка деньги (18 процентов), косметику (11 процентов) и цветы (10 процентов). Мужчины тоже выбирают деньги (19 процентов), но не откажутся от билетов в театр или на концерт (6 процентов) и книг (9 процентов).

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