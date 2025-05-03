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13:33, 3 мая 2025Культура

Лидер «Ногу свело!» отказался от публичной поддержки Украины на частных выступлениях

Макс Покровский отказался от публичной поддержки Украины на частных выступлениях
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский (признан в РФ иностранным агентом) отказался от публичной поддержки Украины на частных выступлениях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что одним из примеров стало выступление музыканта на закрытом мероприятии в Казахстане для 500 человек. Так, артист уточнил у организаторов, может ли он исполнить песни, написанные после начала специальной военной операции (СВО). В свою очередь, его попросили воздержаться от творчества на тему политики и исполнить хиты. В ответ исполнитель призвал расслабиться и заявил: «Моей позиции нет».

В сентябре 2024 года Верховный суд отказался рассматривать жалобу Покровского, в которой музыкант требовал исключить его из реестра иноагентов.

Вот это да!
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