Лидер «Ногу свело!» отказался от публичной поддержки Украины на частных выступлениях

Макс Покровский отказался от публичной поддержки Украины на частных выступлениях

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский (признан в РФ иностранным агентом) отказался от публичной поддержки Украины на частных выступлениях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что одним из примеров стало выступление музыканта на закрытом мероприятии в Казахстане для 500 человек. Так, артист уточнил у организаторов, может ли он исполнить песни, написанные после начала специальной военной операции (СВО). В свою очередь, его попросили воздержаться от творчества на тему политики и исполнить хиты. В ответ исполнитель призвал расслабиться и заявил: «Моей позиции нет».

В сентябре 2024 года Верховный суд отказался рассматривать жалобу Покровского, в которой музыкант требовал исключить его из реестра иноагентов.