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22:12, 3 мая 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России у Константиновки

Российские войска усиливают давление на Константиновку
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России усиливают давление на окрестности Константиновки. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на аналитический паблик Deep State.

Отмечается, что российские войска увеличили применение КАБов и оптоволоконных дронов. Также украинские аналитики признали трудности в работе логистических узлов.

«Выход на трассу Покровск–Константиновка в районе Новооленовки может стать продолжением движения на Константиновку с западной стороны, что создаст крайне неблагоприятную ситуацию как для Константиновки, так и для Торецка», — подчеркнули в Deep State.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Российская армия взяла под контроль около 80 процентов территории ДНР. По его словам, под контролем Вооруженных сил Украины в регионе из крупных населенных пунктов остаются лишь Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

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