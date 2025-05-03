Песков раскрыл напряженный график Путина на майских праздниках

Песков заявил, что у Путина запланированы напряженные рабочие дни с 7 по 10 мая

С 7 по 10 мая у президента России Владимира Путина запланированы напряженные рабочие дни. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Могу вам сказать, что у нас 7, 8, 9 и 10 [мая] — такие напряженные, я бы даже сказал, не дни, а четверо суток», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в эти дни ожидаются мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы, а также визиты иностранных гостей. Однако детальный анонс будет представлен в начале следующей недели.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что у Кремля нет информации о визите секретаря Госдепартамента США Марко Рубио в Москву на празднование 9 Мая.