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15:56, 3 мая 2025Россия

Песков раскрыл напряженный график Путина на майских праздниках

Песков заявил, что у Путина запланированы напряженные рабочие дни с 7 по 10 мая
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

С 7 по 10 мая у президента России Владимира Путина запланированы напряженные рабочие дни. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Могу вам сказать, что у нас 7, 8, 9 и 10 [мая] — такие напряженные, я бы даже сказал, не дни, а четверо суток», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в эти дни ожидаются мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы, а также визиты иностранных гостей. Однако детальный анонс будет представлен в начале следующей недели.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что у Кремля нет информации о визите секретаря Госдепартамента США Марко Рубио в Москву на празднование 9 Мая.

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