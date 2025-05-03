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15:44, 3 мая 2025Мир

В Кремле прокомментировали сообщения о визите Рубио в Москву на 9 Мая

Песков: У Кремля нет информации о визите Рубио в Москву на 9 Мая
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

У Кремля нет информации о визите секретаря Госдепартамента США Марко Рубио в Москву на празднование 9 Мая. Сообщения о возможном визите американского чиновника прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Американские СМИ дают много различных сообщений. Иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят. Но в данном случае я просто не располагаю такой информацией», — заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно о возможном участии одного из высокопоставленных американских чиновников в параде Победы в Москве. Телеканал «Звезда» тогда сообщал, что речь идет о госсекретаре США Марко Рубио.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 Мая в России. Он заявил, что Киев отказывается гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок на парад Победы в Москве.

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