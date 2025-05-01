В России назвали возможного представителя США на параде Победы в Москве

«Звезда»: госсекретарь США Рубио может посетить парад Победы в Москве

США могут быть представлены на параде Победы в Москве на высоком уровне. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По данным собеседника телеканала, не исключено, что речь идет об участии госсекретаря США Марко Рубио.

В Соединенных Штатах пока не говорили, кто представит страну на параде в Москве.

В конце апреля сообщалось, что лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая. На мероприятие приедут главы государств СНГ, а также президенты Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо. Кроме того, свое присутствие подтвердили председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.