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14:25, 3 мая 2025Мир

ЦАХАЛ заявил о готовности защитить друзские деревни

ЦАХАЛ заявил о готовности к защите друзских деревень от враждебных сил
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chen Junqing / Globallookpress.com

Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приготовились к защите деревень с друзским населением, расположенных на юге Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля развернута на юге Сирии и готова предотвратить проникновение враждебных сил в район друзских деревень», — говорится в сообщении. Представители ЦАХАЛ заметили, что продолжают следить за развитием событий и готовиться к обороне и различным сценариям.

В сообщении пресс-службы отмечается, что еще пятеро сирийских друзов были эвакуированы из региона. Они получат медицинскую помощью в Израиле.

В пятницу, 2 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цель рядом с президентским дворцом в Дамаске. «Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины», — подчеркнул Нетаньяху.

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