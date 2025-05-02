Нетаньяху заявил об атаке об ударах ЦАХАЛ по Дамаску

Премьер Нетаньяху: Израиль атаковал цель у президентского дворца в Дамаске

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цель рядом с президентским дворцом в Дамаске. Об этом написало издание Ynet.

Нетаньяху сделал совместное заявление с министром обороны страны Исраэлем Кацем. В нем премьер объяснил, что Израиль атаковал цель в Дамаске, чтобы предотвратить угрозу для общины друзов в Сирии

«Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины», — подчеркнул он.

Ранее Кац заявил, что в ближайшее время ЦАХАЛ расширит боевые действия в секторе Газа. Он призвал жителей региона изгнать движение ХАМАС из анклава и освободить всех заложников, чтобы остановить войну.