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05:21, 2 мая 2025Мир

Нетаньяху заявил об атаке об ударах ЦАХАЛ по Дамаску

Премьер Нетаньяху: Израиль атаковал цель у президентского дворца в Дамаске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цель рядом с президентским дворцом в Дамаске. Об этом написало издание Ynet.

Нетаньяху сделал совместное заявление с министром обороны страны Исраэлем Кацем. В нем премьер объяснил, что Израиль атаковал цель в Дамаске, чтобы предотвратить угрозу для общины друзов в Сирии

«Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины», — подчеркнул он.

Ранее Кац заявил, что в ближайшее время ЦАХАЛ расширит боевые действия в секторе Газа. Он призвал жителей региона изгнать движение ХАМАС из анклава и освободить всех заложников, чтобы остановить войну.

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