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02:48, 3 мая 2025Экономика

Россиянам дали совет при слишком большом счете за ЖКУ

Общественник Бондарь: При большом счете за ЖКУ можно требовать перерасчет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Россияне могут требовать перерасчет при слишком большом счете за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Такой совет дал общественный деятель Дмитрий Бондарь в интервью агентству «Прайм».

Сумма в квитанции может быть больше обычной по многим причинам — от повышения тарифов до перерасчета за прошлые месяцы, отметил эксперт. Однако может быть и то, что в квитанции была допущена ошибка.

«Если обнаружили явную ошибку, первым делом напишите заявление в свою управляющую компанию. Это можно сделать через приложение "Госуслуги.Дом". Укажите, что именно вас смущает в квитанции и попросите сделать перерасчет», — сказал он. Бондарь добавил, что в крайнем случае можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию региона или Роспотребнадзор.

Ранее Бондарь назвал способ сэкономить на оплате ЖКУ. По его словам, в этом могут помочь льготы и субсидии, а также установка счетчиков.

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