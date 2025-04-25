Раскрыт способ сэкономить на оплате ЖКУ

Льготы и субсидии, установка счетчиков, а также пересчет помогут уменьшить платеж по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). О том, как можно сэкономить, россиянам рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с агентством «Прайм».
Он напомнил, что субсидию могут оформить те семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 22 процентов общего дохода. В некоторых регионах этот порог ниже — так, в Москве он составляет 10 процентов. Кроме того, ветераны, инвалиды и многодетные семьи имеют право на льготы.
Установка счетчиков также поможет значительно сэкономить. По словам Бондаря, такие приборы сократят плату за воду в 1,5-2 раза.
Ранее россиянам посоветовали сберечь средства, отключив ненужные коммунальные услуги. Например, можно отказаться от радиоточки и домашнего телефона, которыми зачастую не пользуются.