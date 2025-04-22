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08:49, 22 апреля 2025Экономика

Россиянам раскрыли способы сэкономить на ЖКУ

Юрист Фрадкин: Отключение ненужных услуг поможет сэкономить на ЖКУ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Отключение ненужных опций поможет сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Способы сократить расходы раскрыл россиянам юрист, эксперт по городской инфраструктуре и ЖКХ Андрей Фрадкин, передают «Известия».

Например, жильцы могут отключить радиоточку и домашний телефон, если ими не пользуются. «Чтобы абонентская плата перестала начисляться, владельцу квартиры необходимо обратиться в УК или ТСЖ. Там вам дадут бланк заявления, дополнительно нужно будет приложить документ о праве собственности на жилье и подтверждение отсутствия задолженности по оплате. В некоторых регионах из УК человека могут отправить для подачи документов в МФЦ», — рассказал Фрадкин.

Кроме того, стоит проверить, нет ли в платежках работ, которые уже выполняются и оплачиваются по-другому. Например, вывозом мусора может заниматься региональный оператор, а не управляющая компания — тогда этой услуги не должно быть в квитанции.

Ранее россиянам назвали признаки подозрительных платежек за ЖКУ. Насторожить жильцов должны размытые формулировки, повтор строк и не оговоренные заранее услуги.

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