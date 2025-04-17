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10:34, 17 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали признаки подозрительных платежек ЖКУ

Эксперт Бондарь: Размытые фразы в квитанциях за ЖКУ должны вызвать подозрения
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Размытые фразы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) должны насторожить пользователей. Признаки подозрительных платежек назвал россиянам общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет RT.

В идеале потребление воды, света и газа должны рассчитываться по показаниям счетчиков. С недоверием стоит отнестись к формулировкам услуги», «Прочее» или «Обслуживание оборудования» без каких-либо уточнений, посоветовал Бондарь.

Если речь, например, идет об оплате домофона или охраны, то ее вправе требовать только с согласия собственников и при наличии соответствующего документа. При этом управляющая компания должна отчитаться обо всех проделанных работах и рассчитать плату, исходя из фактических расходов. Если в квитанции появились незаявленные заранее услуги или какие-то из них продублированы — это считается нарушением, подчеркнул специалист.

Бондарь также призвал россиян внимательно проверять реквизиты получателя и название управляющей компании: если появятся какие-либо расхождения, это могут быть мошенники.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с объявлениями на подъездах. Злоумышленники начали развешивать рекламу и другую информацию с опасными QR-кодами, которые ведут на фишинговые сайты или вредоносные программы, рассказали в МВД.

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