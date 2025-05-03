Российские инструкторы помогли отбить атаку боевиков в африканской стране

ТАСС: Российские инструкторы помогли отбить атаку боевиков в ЦАР

В городе Земио Центрально-Африканской республики (ЦАР) российские инструкторы помогли местным подразделениям отбить атаку боевиков. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Содружество офицеров за международную безопасность.

Нападение азанде (племя на севере африканской страны) произошло 30 апреля. В результате один российский инструктор получил касательное ранение, также пострадали два местных силовика. Еще четыре правительственных бойца получили несовместимые с жизнью ранения.

В свою очередь, восемь боевиков азанде были ликвидированы.

Ранее в пресс-службе ЧВК «Вагнер» сообщили «Ленте.ру» об успешном проведении операции на юго-западе ЦАР. «Операция по разоружению и ликвидации незаконных вооруженных формирований успешно проведена в юго-западной части Центральноафриканской Республики близ границы с Камеруном», — сообщили в ЧВК.