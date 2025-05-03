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22:44, 3 мая 2025Россия

Система ПВО сбила БПЛА в двух российских регионах

Минобороны: Система ПВО сбила 2 БПЛА в 2 российских регионах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в двух российских регионах. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята около 21:15 по мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над территорией Белгородской области; один БпЛА – над территорией Мурманской области», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что в период с 19:10 до 19:50 по мск три БПЛА были сбиты в небе над Мурманской областью.

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