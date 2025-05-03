Минобороны заявило об уничтожении украинских беспилотников над Мурманской областью

Минобороны: Три беспилотника были уничтожены над территорией Мурманской области

Три украинских беспилотника были уничтожены над территорией Мурманской области 3 мая. Об этом заявило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«С 19.10 до 19.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Мурманской области», — говорится в сообщении Минобороны.

До этого сообщалось, что Черноморский флот обнаружил и уничтожил два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.

3 мая Министерство обороны России сообщило, что за сутки было сбито 292 украинских беспилотника, семь бомб JDAM и один снаряд HIMARS. Также в сообщении указано, что всего с начала специальной военной операции было уничтожено 662 самолета, 283 вертолета и более 55 тысяч беспилотников.