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19:57, 3 мая 2025Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинских катеров в Черном море

Минобороны: Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Черноморский флот 3 мая обнаружил и уничтожил два украинских безэкипажных катера. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«С 16.40 до 18.15 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены два украинских безэкипажных катера», — сказано в сообщении Минобороны.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за сутки было сбито 292 украинских беспилотника, семь бомб JDAM и один снаряд HIMARS. Также в сообщении указано, что всего с начала специальной военной операции было уничтожено 662 самолета, 283 вертолета и более 55 тысяч беспилотников.

Также 3 мая сообщалось, что в ночь со 2 по 3 мая в Черном море были уничтожены 14 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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