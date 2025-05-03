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13:19, 3 мая 2025Россия

Минобороны раскрыло число сбитых беспилотников за сутки

Минобороны: За сутки было сбито 292 беспилотных летательных аппарата
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что за сутки было сбито 292 украинских беспилотника, семь бомб JDAM и один снаряд HIMARS. Информацией об этом опубликована в сводке в официальном Telegram-канале

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены семь управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 292 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также в сообщении указано, что всего с начала специальной военной операции было уничтожено: 662 самолета, 283 вертолета и более 55 тысяч беспилотников.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь со 2 на 3 мая над территориями России было перехвачено 170 украинских беспилотников. Наибольшее количество — 96 дронов — было сбито над Крымом. Еще 47 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью, по восемь — в Брянской и Курской областях, два — в Белгородской.

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