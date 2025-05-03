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08:17, 3 мая 2025Россия

Минобороны раскрыло число сбитых за ночь над территорией России беспилотников

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 170 беспилотников ВСУ над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Минувшей ночью над регионами России сбили 170 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, больше всего дронов — 96 — перехватили на Крымом. Еще 47 беспилотников сбили над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью, по восемь — над Брянской и Курской областями, два — над территорией Белгородской области.

Помимо этого, в акватории Черного моря были уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, три управляемые ракеты «Нептун-МД» и 14 украинских безэкипажных катеров.

В ночь на субботу, 3 мая, под удар украинских дронов попал Новороссийск. В результате случившегося пострадали четыре человека, в том числе двое детей, и были повреждены три многоквартирных жилых дома.

Момент попадания беспилотника по жилому комплексу в городе был снят на видео.

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