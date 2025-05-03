Стало известно число пострадавших при атаке на Новороссийск

Губернатор Кондратьев: При атаке на Новороссийск пострадали четыре человека

По предварительным данным, в результате ночной атаки на Новороссийск пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящий момент пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробности об их состоянии не приводятся.

«Также в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. Там предварительно без пострадавших, пожарные тушат огонь», — добавил губернатор.

Ранее в сети появились кадры поврежденных после атаки квартир в Новороссийске. Беспилотник врезался в жилой комплекс «Аврора», в результате чего в доме выбило окна.