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07:08, 3 мая 2025Россия

Стало известно число пострадавших при атаке на Новороссийск

Губернатор Кондратьев: При атаке на Новороссийск пострадали четыре человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

По предварительным данным, в результате ночной атаки на Новороссийск пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящий момент пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробности об их состоянии не приводятся.

«Также в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. Там предварительно без пострадавших, пожарные тушат огонь», — добавил губернатор.

Ранее в сети появились кадры поврежденных после атаки квартир в Новороссийске. Беспилотник врезался в жилой комплекс «Аврора», в результате чего в доме выбило окна.

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