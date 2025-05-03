Появились кадры последствий атаки беспилотников на Новороссийск

В Новороссийске были повреждены квартиры после падения БПЛА

В Новороссийске в результате падения беспилотника были повреждены квартиры в жилом комплексе «Аврора». Об этом сообщает Baza в Telegram.

На кадрах, снятых местными жителями, видны выбитые окна в квартирах и поврежденный фасад здания. Информация о пострадавших уточняется.

В ночь на субботу, 3 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Новороссийск. В городе прогремели взрывы, очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе. Местные власти призвали жителей укрыться в безопасных местах и не выкладывать в сеть кадры прилетов и работы средств противовоздушной обороны.