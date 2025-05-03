Мэр Новороссийска сообщил о продолжающейся атаке на город

Мэр Новороссийска Кравченко: В городе идет отражение атаки ВСУ

В Новороссийске продолжается отражение нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил градоначальник Андрей Кравченко.

В городе звучит сирена, предупреждающая об атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и безэкипажными катерами (БЭК). Мэр призвал жителей укрыться в безопасных местах и не выкладывать в сеть кадры прилетов и работы средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что над Таманью и Новороссийском в Краснодарском крае прозвучали взрывы. Также в ночь на 3 мая ВСУ атаковали Крым и Ростовскую область, где после падения обломков вспыхнул пожар в поселке Целина загорелась крыша двух домов.