Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край

Shot: Беспилотники ВСУ атаковали Тамань и Новороссийск в Краснодарском крае

Над Таманью и Новороссийском в Краснодарском крае прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, жители Тамани слышали не менее 10 взрывов над станицей. Также сообщалось о ярких вспышках. По словам очевидцев, один из беспилотников Вооруженных сил Украины упал в камыши и загорелся. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Кроме того, система противовоздушной обороны сбивает дроны ВСУ над Новороссийском.

Ранее в ночь на 3 мая ВСУ атаковали Крым и Ростовскую область, где после падения обломков вспыхнул пожар в поселке Целина

загорелась крыша двух домов.