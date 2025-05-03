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02:36, 3 мая 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край

Shot: Беспилотники ВСУ атаковали Тамань и Новороссийск в Краснодарском крае
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Над Таманью и Новороссийском в Краснодарском крае прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, жители Тамани слышали не менее 10 взрывов над станицей. Также сообщалось о ярких вспышках. По словам очевидцев, один из беспилотников Вооруженных сил Украины упал в камыши и загорелся. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Кроме того, система противовоздушной обороны сбивает дроны ВСУ над Новороссийском.

Ранее в ночь на 3 мая ВСУ атаковали Крым и Ростовскую область, где после падения обломков вспыхнул пожар в поселке Целина
загорелась крыша двух домов.

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