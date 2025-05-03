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01:57, 3 мая 2025Россия

В российском регионе вспыхнул пожар после атаки беспилотников

Слюсарь: В Ростовской области силы ПВО отражают воздушную атаку, были сбиты БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Ростовскую область атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку противника, уже уничтожено несколько дронов. Беспилотники были сбиты в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах, уточнил Слюсарь.

Он добавил, что в результате падения обломков вспыхнул пожар в поселке Целина — загорелась крыша двух домов, один из которых жилой. Жильцов эвакуировали.

По предварительным данным, никто не пострадал. На место происшествия выехали оперативные службы.

Ранее стало известно о взрывах в Крыму. По словам местных жителей, они раздались в небе над Керчью и Феодосией со стороны Черного моря. Предварительно, на территории полуострова сейчас работают системы ПВО, сбивающие украинские беспилотники.

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