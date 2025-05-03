Момент попадания дрона ВСУ в жилой дом в Новороссийске попал на видео

Момент попадания БПЛА ВСУ в ЖК «Кристалл» в Новороссийске попал на видео

Момент попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЖК «Кристалл» в Новороссийске попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате удара по жилому дому пострадали четыре человека, из которых двое — дети. Обломки дрона повредили три резервуара на зерновом терминале, после чего начался пожар.

Обломки также упали в станице Тамань и в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Несколько частных домов получили повреждения, пострадавших среди местных жителей нет.

Ранее в сети появились кадры поврежденных после атаки квартир в Новороссийске. Беспилотник врезался в жилой комплекс «Аврора», в результате чего в доме выбило окна.