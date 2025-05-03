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15:40, 3 мая 2025Мир

Словакия отказалась поддерживать поставки оружия и отправку войск на Украину

Гашпар: Словакия не будет поддерживать поставку оружия на Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Словакия не будет поддерживать поставку оружия на Украину. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, передает ТАСС.

«У Словакии есть четкая позиция, которая состоит в том, что мы не хотим поддерживать дальнейшие поставки вооружений на Украину», — сказал политик.

Также он отметил, что Братислава не поддерживает инициативу об отправке вооруженных сил на Украину, которую активно продвигают Париж и Лондон.

15 апреля парламент Словакии отклонил инициативу оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» об осуждении действий России на Украине. Отмечается, что резолюция не получила необходимого большинства: при 142 присутствующих за высказались 65 депутатов, против — 6, а 71 воздержался от голосования.

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