Словакия отказалась поддерживать поставки оружия и отправку войск на Украину

Гашпар: Словакия не будет поддерживать поставку оружия на Украину

Словакия не будет поддерживать поставку оружия на Украину. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, передает ТАСС.

«У Словакии есть четкая позиция, которая состоит в том, что мы не хотим поддерживать дальнейшие поставки вооружений на Украину», — сказал политик.

Также он отметил, что Братислава не поддерживает инициативу об отправке вооруженных сил на Украину, которую активно продвигают Париж и Лондон.

15 апреля парламент Словакии отклонил инициативу оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» об осуждении действий России на Украине. Отмечается, что резолюция не получила необходимого большинства: при 142 присутствующих за высказались 65 депутатов, против — 6, а 71 воздержался от голосования.