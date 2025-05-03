Стало известно о массированных ударах Израиля по Сирии

«РВ»: Израиль нанес массированные удары по военным объектам в Сирии

Израильская армия нанесла массированные удары по военным объектам на территории Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По его информации, атаке подверглись объекты в районе населенного пункта Аль-Кисва, а также база 175-го полка у Изры в провинции Даръа на юге страны.

Кроме того, под удар израильской авиации попали дивизия «Султан Мурад» и бригада «Сулейман Шах» в Хаме, связанные с Сирийской национальной армией, и 41-й полк возле военного госпиталя Хараста в Дамаске.

«Сообщается, что якобы большое количество турецких истребителей F-16 подняты в воздух и летят к границе Сирии», — пишут авторы канала.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил об ударе военных по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске. По его словам, атака была совершена, чтобы предотвратить угрозу для общины друзов в Сирии.