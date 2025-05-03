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07:21, 3 мая 2025Мир

Трамп примерил на себя образ Папы Римского

Трамп опубликовал изображение с собой в роли Папы Римского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Изображение: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в образе Папы Римского. Сгенерированную нейросетью картинку он разместил в своей социальной сети Truth Social.

На изображении он сидит в белой сутане и тиаре, а на безымянном пальце виднеется папский перстень «Кольцо рыбака».

29 апреля журналисты спросили Трампа, кого бы тот хотел видеть на посту главы католической церкви. В ответ американский лидер заявил, что у него нет каких-либо предпочтений в вопросе кандидатуры. «Я бы хотел быть Папой Римским. Это был бы мой выбор номер один», — сказал глава государства.

Конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая.

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