Трамп примерил на себя образ Папы Римского

Трамп опубликовал изображение с собой в роли Папы Римского

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в образе Папы Римского. Сгенерированную нейросетью картинку он разместил в своей социальной сети Truth Social.

На изображении он сидит в белой сутане и тиаре, а на безымянном пальце виднеется папский перстень «Кольцо рыбака».

29 апреля журналисты спросили Трампа, кого бы тот хотел видеть на посту главы католической церкви. В ответ американский лидер заявил, что у него нет каких-либо предпочтений в вопросе кандидатуры. «Я бы хотел быть Папой Римским. Это был бы мой выбор номер один», — сказал глава государства.

Конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая.