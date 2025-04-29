Трамп захотел стать Папой Римским

Трамп пошутил о своей готовности стать новым Папой Римским

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил о готовности стать новым Папой Римским. Об этом он рассказал в ходе разговора с журналистами возле Белого дома.

«Я бы хотел быть Папой Римским. Это был бы мой выбор номер один», — сказал глава государства.

Он отметил, что у него нет каких-либо предпочтений в вопросе кандидатуры на пост главы католической церкви.

Ранее епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин оценил возможность избрания россиянина в качестве Папы Римского. «Среди католического духовенства в России кардиналов на данный момент нет», — сказал он.