У исполнительницы роли Алисы Селезневой в «Гостье из будущего» нашли онкозаболевание

У советской актрисы Наталии Гусевой-Мурашкевич нашли онкозаболевание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 53-летняя исполнительница роли Алисы Селезневой в фильме «Гостья из будущего» несколько лет назад пожаловалась на ухудшение здоровья. Впоследствии у нее диагностировали злокачественные новообразования.
К настоящему моменту артистка перенесла несколько операций, однако болезнь еще не отступила. В свою очередь, медики запретили знаменитости выполнять тяжелую работу.
В марте народная артистка РСФСР Валентина Талызина прокомментировала сообщения об онкологическом заболевании.