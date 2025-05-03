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11:25, 3 мая 2025Культура

У исполнительницы роли Алисы Селезневой в «Гостье из будущего» нашли онкозаболевание

У 53-летней актрисы Наталии Гусевой-Мурашкевич нашли онкозаболевание
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: «Вести»

У советской актрисы Наталии Гусевой-Мурашкевич нашли онкозаболевание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 53-летняя исполнительница роли Алисы Селезневой в фильме «Гостья из будущего» несколько лет назад пожаловалась на ухудшение здоровья. Впоследствии у нее диагностировали злокачественные новообразования.

К настоящему моменту артистка перенесла несколько операций, однако болезнь еще не отступила. В свою очередь, медики запретили знаменитости выполнять тяжелую работу.

В марте народная артистка РСФСР Валентина Талызина прокомментировала сообщения об онкологическом заболевании.

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