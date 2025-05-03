Ультиматум Трампа странам НАТО из-за расходов на оборону оценили

Политолог Топорнин: Европейцы поняли, что былого единения между США и ЕС уже нет

Европейцы поняли, что при Дональде Трампе США не будут играть в НАТО главную роль в военной безопасности, однако и серьезных разговоров о выходе Америки из альянса пока не идет, рассказал политолог Николай Топорнин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Политолог рассказал, что сейчас европейские государства находятся на перепутье. С одной стороны, им нужно выполнить план главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении сообщества на сумму 800 миллиардов евро, а с другой — увеличить взнос в НАТО до 5 процентов от ВВП, пояснил он.

«Такого единения, которое было при президенте Обаме или при Байдене, между США и Европейским союзом уже нет. Очень непростая ситуация с учетом того, что это большие деньги. Даже один процент — это сотни-сотни миллиардов долларов. Это серьезно. Поэтому, конечно, отношения от этого между США и сторонниками не улучшатся. Но и до разрыва дела не дойдет», — рассказал Топорнин.

По его мнению, по вопросу взносов будут еще проходить переговоры и консультации, на которых европейцы попытаются успокоить Трампа, что будут платить. Будут ли они реально изыскивать средства, пока неизвестно, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Трамп может пропустить саммит НАТО, который состоится в июне, если не будет повышения расходов на оборону. Об этом альянс предупреждал новый посол США при НАТО Мэтью Витакер. Так, он подчеркнул, что американская администрация требует от государств — членов НАТО тратить пять процентов ВВП на оборону.